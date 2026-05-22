ENCUENTRO DE AULAS DE ADULTOS EN CALATORAO
Una convivencia para aprender y compartir
La Crónica de Valdejalón
Calatorao acogió el miércoles 13 de mayo la tradicional convivencia interaulas del CPEPA La Almunia, una jornada de encuentro en la que participaron las diferentes aulas de adultos adscritas al centro, y que reunió a alumnado y profesorado en un ambiente de convivencia, cultura y participación.
La programación comenzó con un paseo cultural por algunos de los lugares más emblemáticos del municipio, donde los asistentes pudieron descubrir poemas elaborados por el grupo de Lectura y Escritura Creativa, integrando patrimonio y expresión artística en un recorrido muy especial.
Posteriormente, la actividad continuó en el pabellón municipal con una merienda compartida, y la entrega de premios del V Concurso de Fotografía, uno de los momentos más esperados de la tarde. Además, todos los asistentes recibieron como detalle un marcapáginas diseñado y elaborado por el alumnado del colegio mediante impresoras 3D, un obsequio muy especial que puso en valor la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación educativa.
La jornada concluyó con la actuación de Belentuela y su espectáculo Contándolo de pe a pa, que consiguió llenar de humor y alegría el encuentro.
Gran implicación
Desde la organización se ha querido destacar la gran implicación de todas las personas y entidades colaboradoras que hicieron posible esta convivencia. Especial reconocimiento merece la Asociación Cultural Barbacana, por su labor en la difusión y conservación de la historia local, así como el grupo de Educación para la Salud, encargado de preparar los detalles destinados a cada una de las aulas participantes.
Asimismo, se quiere agradecer especialmente el trabajo y la implicación de los profesores de educación de adultos, Ariadna y Jesús, cuyo esfuerzo, dedicación y buen hacer fueron fundamentales para el éxito de la jornada.
El Ayuntamiento de Calatorao agradece el trabajo realizado por el CPEPA La Almunia y todas las personas colaboradoras, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la convivencia, la participación y el aprendizaje compartido entre el alumnado de educación de adultos.
Una jornada diferente y muy especial que, un año más, dejó grandes momentos y excelentes recuerdos entre todos los asistentes.
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