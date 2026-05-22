Cuatro metales para el CP La Almunia

La Almunia de Doña Godina acogió los pasados 25 y 26 de abril el XX Trofeo Federación de Patinaje Artístico, una cita destacada del calendario autonómico que reunió a los mejores patinadores de categoría nacional de Aragón.

La competición estuvo organizada por la Federación Aragonesa de Patinaje, con la colaboración del CP La Almunia y CP Valdejalón, y el Ayuntamiento de La Almunia. Durante todo el fin de semana se vivió un gran ambiente deportivo y organizativo, en un campeonato que se desarrolló con total éxito tanto dentro como fuera de la pista.

En el apartado deportivo, los resultados fueron muy positivos para el CP La Almunia, destacando las medallas de oro conseguidas por May Martínez, en categoría benjamín, y Alessia Bisoceanu, en categoría alevín. Además, Gala Loren logró una meritoria medalla de plata en categoría alevín, mientras que Patricia Hadarean se colgó el bronce en categoría junior.

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Tras este gran comienzo de temporada, los patinadores del club ya centran sus esfuerzos en la preparación de los próximos campeonatos de Aragón, que se celebrarán durante los meses de mayo y junio. El objetivo será conseguir buenas clasificaciones para tener plazas para participar en los campeonatos de España.