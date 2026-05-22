La DGA invertirá 8 millones en el IES Cierzo de La Muela

El Gobierno de Aragón va ampliar el IES Cierzo de La Muela con una inversión de 8 millones de euros, que permitirá crear 15 nuevas unidades para Educación Secundaria, así como adaptar y rehabilitar los dos edificios ya existentes y reurbanizar todos los espacios exteriores.

El Departamento de Educación ya ha sacado a licitación por 205.623,22 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, y la dirección de obra para llevar a cabo la ampliación, una actuación muy demandada y necesaria para dar respuesta al incremento sostenido del alumnado y a la actual falta de espacios.

En La Muela han recibido «con enorme alegría esta noticia, que supondrá el fin de los barracones y la mejora de las instalaciones educativas del municipio con nuevas aulas y espacios adaptados a las necesidades actuales», ha comentado Miriam Ruiz, concejal de Educación.

«Queremos agradecer especialmente a la dirección del IES Cierzo, por su trabajo y constancia todos estos años, así como al AMPA, al alumnado, y a todas las personas que han luchado y contribuido para que esta reivindicación histórica hoy sea una realidad», ha añadido Ruiz.

Un nuevo edificio

De acuerdo al anteproyecto elaborado por la Gerencia de Infraestructuras, se levantará un nuevo aulario y se mejorará de forma integral el centro educativo de La Muela.

La actuación contempla la construcción de un nuevo edificio de Secundaria de cuatro plantas, que estará conectado con los aularios ya existentes y que albergará las 15 nuevas unidades educativas, además de aulas de desdoble, laboratorio, aula de música, aula de informática, aula de tecnología, aula de plástica y biblioteca.

De forma paralela, se adecuará el actual aulario 2, que se destinará a departamentos didácticos, sala de usos múltiples, aseos, almacenes e instalaciones, así como la adaptación parcial del aulario 1 para acoger tutorías y sala de orientación.

La ampliación supondrá alcanzar una superficie construida de más de 3.000 metros cuadrados, a la que se suman más de 4.100 m2 de espacios exteriores urbanizados, concebidos como patios inclusivos y sostenibles, con zonas ajardinadas, áreas de estancia, espacios lúdicos y deportivos, al menos una pista de voleibol y un área de aparcamiento para el profesorado.

Reivindicación histórica

En los últimos cursos ha sido necesario instalar hasta 9 aulas prefabricadas ante la falta de espacios derivada del crecimiento del alumnado y de la implantación del Bachillerato. El centro, que cuenta con más de 400 estudiantes, ocupa actualmente edificios que no fueron concebidos originalmente como instituto, lo que limita su funcionalidad y su capacidad de crecimiento.

De esta forma, la ampliación permitirá ofrecer unas instalaciones educativas adecuadas, modernas y dimensionadas a la realidad presente y futura del municipio.

El anteproyecto incorpora criterios avanzados de eficiencia energética, sostenibilidad y autosuficiencia, con el uso de energías renovables, optimización de instalaciones, mejora del confort térmico y reducción de la demanda energética.

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Las obras tendrán un plazo estimado de 18 meses y deberán ejecutarse de manera compatible con el funcionamiento del instituto, garantizando la seguridad y la continuidad de la actividad lectiva. La previsión es que los trabajos estén concluidos en el tercer trimestre de 2028.