TRADICIÓN Y DEDICACIÓN
El encuentro de encaje de bolillos reúne en total a 160 personas
La Crónica de Valdejalón
Lumpiaque acogió el 17 de abril un encuentro de encaje de bolillos que reunió a 160 personas aficionadas a esta tradicional labor artesanal, llegadas desde diferentes localidades de la Comarca de Valdejalón y otros puntos de la provincia.
Durante toda la jornada, las participantes mostraron su destreza y dedicación en la elaboración de delicados trabajos de encaje, compartiendo técnicas, experiencias y su pasión por una tradición que continúa manteniéndose viva generación tras generación.
El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y de convivencia, permitiendo a vecinos y visitantes acercarse al mundo del encaje de bolillos y contemplar de cerca el minucioso trabajo que requiere esta artesanía.
Además de las demostraciones en directo, la cita sirvió también como punto de encuentro para las asociaciones y grupos participantes, consolidándose como una actividad cultural y social de gran aceptación dentro del calendario local.
Desde la organización se ha destacado la buena acogida del evento y la elevada participación registrada, agradeciendo la presencia de todas las personas asistentes y colaboradoras que hicieron posible el desarrollo de la jornada.
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