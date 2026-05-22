Eolo’s firma un final de temporada de altura

El Club de Voleibol Eolo’s La Muela ha firmado un brillante final de temporada, consolidándose como uno de los referentes del voleibol aragonés base tras alcanzar numerosas finales provinciales de nivel A y B, y cuatro finales autonómicas.

Entre los mayores éxitos destaca el tercer puesto conseguido en la final four cadete femenina, así como el tercer lugar obtenido en la final autonómica alevín masculina. Además, el equipo junior femenino logró proclamarse subcampeón autonómico, obteniendo la clasificación para el Campeonato de España, cita a la que finalmente no pudo acudir.

El gran broche llegó con el alevín femenino, que consiguió el pase directo al Campeonato de España de Clubes tras una excelente actuación en la final four autonómica. El campeonato nacional se celebrará en Valladolid del 12 al 14 de junio, y supondrá la tercera participación consecutiva de las jugadoras y cuerpo técnico del club.

Además, el Eolo’s La Muela también estuvo representado a nivel nacional gracias a las jugadoras del Junior Femenino Valeria Gonzalvo y Guillermina Cantarell, que participaron del 11 al 14 de mayo en el Campeonato de España Universitario, defendiendo a Aragón y llevando el nombre del club y de La Muela a una competición de máximo nivel.

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Unos resultados que reflejan el gran trabajo realizado tanto por deportistas, como por entrenadores y familias, y que vuelven a situar al voleibol de La Muela entre los más destacados de Aragón.