Épila aborda las claves del sector agrario

Épila celebró los días 27, 28 y 29 de abril las Jornadas de San Isidro 2026, un ciclo de charlas técnicas y divulgativas, organizado por el ayuntamiento junto a diferentes entidades vinculadas al sector primario, que reunió en el Aula Magna del Edificio Multiusos a agricultores, profesionales, representantes del ámbito rural y vecinos interesados en el presente y futuro de la agricultura y el desarrollo territorial.

Las jornadas contaron con la participación de destacados profesionales y expertos del ámbito agrario, abordando cuestiones de gran relevancia para el territorio y para el conjunto del sector primario aragonés.

La programación se inició el 27 de abril con la charla Mularroya como punto de partida: Estrategias de modernización del regadío, impartida por Olga Pérez Coveta, ingeniera agrónoma de la Unidad de Desarrollo Rural del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Zaragoza, junto a Enrique Playan Jubilar y Nery Zapata Ruíz, integrantes del Grupo de Investigación de Riego, Agronomía y Medio Ambiente de la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC. Durante la sesión se analizaron las oportunidades de modernización y optimización de los regadíos, ligadas al proyecto de Mularroya y su repercusión en el territorio.

El 28 de abril tuvo lugar la ponencia Presente y futuro de las políticas agrarias, ofrecida por Ignacio Atance Muñiz, director del Servicio de Estudios y Publicaciones de la Fundación Grupo Cajamar y especialista en economía agraria, quien abordó la evolución de la Política Agraria Común y los retos a los que deberá hacer frente el sector en los próximos años.

Pac y territorio

Las jornadas concluyeron el 29 de abril con la charla PAC y Territorio: Estrategias para el Desarrollo Rural Sostenible, impartida por Carlos Calvo Gracia, director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, quien destacó la importancia de seguir impulsando políticas que permitan fortalecer el medio rural, garantizar la competitividad del sector agrario y favorecer nuevas oportunidades de desarrollo en municipios como Épila.

Desde el ayuntamiento se valoran muy positivamente estas jornadas, que han permitido generar un espacio de encuentro, reflexión y diálogo sobre el futuro del sector primario, poniendo de manifiesto la importancia que la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural tienen para el presente y el futuro de nuestro territorio.

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El consistorio agradece la colaboración de todas las entidades organizadoras y participantes, entre ellas ADS Ganadera Unión Pecuaria, ATRIA de Fruticultores, Cooperativa San Pedro Arbués, Fedivalca y el Sindicato de Riegos, así como la asistencia y participación de todas las personas que han formado parte de estas jornadas.