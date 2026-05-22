ENCUENTRO NACIONAL
Épila y Torremolinos comparten su folclore y tradición
La Crónica de Valdejalón
Epila celebró el sábado 25 de abril su VI Encuentro Nacional de Folclore, coincidiendo con el puente de San Jorge como viene siendo habitual por estas fechas los últimos años. En esta ocasión recibieron a la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro de Torremolinos (Málaga).
La agrupación local Estilos D’Epila de la A. C. Zarzana y la visitante compartieron recepción ofrecida por el ayuntamiento en la casa de la villa, y posterior pasacalles y festival en la sala multiusos.
Los visitantes sorprendieron por la falsa creencia de que en Andalucía solo hay flamenco y sevillanas, pues no, hay jota, con sus características peculiares y su manera de expresar y vivirla.
Tras el éxito de este encuentro cultural, los participantes locales ya están contando los días para devolver la visita con un viaje a Torremolinos a principios del mes de julio.
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