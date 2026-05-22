Los escolares de La Almunia plantan más de 1.600 árboles

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha desarrollado una nueva edición de la campaña anual de plantación de árboles en la que han participado los centros educativos de la localidad. La iniciativa contó con la implicación del colegio Florián Rey, el colegio Nertóbriga, el colegio Salesiano Laviaga Castillo y, como principal novedad, el IES Cabañas, que se suma este año a la actividad de concienciación ambiental. En total, se han plantado más de 1.600 árboles jóvenes en el paraje de la Cuesta, junto al parque de la ermita de Cabañas, un entorno natural de titularidad municipal que el consistorio trabaja por mantener y preservar a través de este tipo de actuaciones.

La Almunia refuerza con esta actividad su masa forestal. / SERVICIO ESPECIAL

La campaña contó con la participación de centenares de escolares, que se desplazaron hasta la zona de plantación caminando o en bicicleta, fomentando también hábitos de movilidad sostenible. La actividad se desarrolló en dos jornadas diferenciadas, adaptándose al calendario escolar de los centros participantes.

Concienciación desde edades tempranas

La primera plantación tuvo lugar en los días previos a las vacaciones de Semana Santa, con la participación del colegio Nertóbriga y el colegio Salesiano Laviaga Castillo. Posteriormente, se llevó a cabo una segunda jornada en la que tomaron parte el IES Cabañas y el colegio Florián Rey, completando así esta edición de la campaña.Desde el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina se destaca el valor educativo de esta iniciativa, que contribuye al mantenimiento de la masa forestal municipal mediante la plantación de árboles en terrenos públicos y, al mismo tiempo, sensibiliza a los más jóvenes sobre la importancia del cuidado del entorno natural.

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La concejala de Medio Ambiente y Bienestar Social, Delia Oltean, subrayó que «se trata de una campaña de concienciación muy importante para los colegios, que se desarrolla de forma anual y que este año incorpora al instituto público de La Almunia, aglutinando a todos los jóvenes de la localidad». Oltean señaló además que «los escolares pueden disfrutar de una mañana diferente, de excursión y en contacto directo con la naturaleza, conociendo y valorando el patrimonio natural del municipio».