Un espacio para la cultura, entretenimiento y reflexión

El ciclo cultural Encuentros Imprescindibles, celebrado en abril en el centro cívico, se ha convertido en todo un éxito de participación y acogida por parte del público. Las actividades, organizadas dentro del programa Abril, Mes de las Letras, reunieron entre 50 y 60 asistentes en cada sesión, consolidando esta iniciativa como una cita cultural imprescindible

Los encuentros estuvieron dedicados a figuras fundamentales de la literatura y el pensamiento español como María Zambrano, María Moliner y Emilia Pardo Bazán. A través de monólogos interactivos, el público pudo acercarse de una manera dinámica y entretenida a la vida, obra y legado de estas mujeres imprescindibles de la cultura española.

El ambiente participativo y el interés mostrado por los asistentes marcaron el desarrollo de todas las jornadas, en las que se combinó divulgación cultural, entretenimiento y reflexión. Desde la organización se ha valorado muy positivamente la respuesta vecinal y el éxito de asistencia, destacando la importancia de seguir impulsando actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía.

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Con iniciativas como esta, Épila continúa apostando por acercar la cultura y las letras a todos los públicos, fomentando espacios de encuentro.