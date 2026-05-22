Espionaje, historia y novela en La Muela

Las actividades del Festival Aragón Negro en La Muela comenzaron este año el martes 12 de mayo con un referente en el mundo del espionaje en España, Fernando Rueda, que presentó su novela No me llames traidor, un thriller inspirado en hechos reales que habla de las sombras del CNI y las cloacas del Estado.

El martes 19 de mayo, el historiador Rubén Martínez ofreció una fascinante charla sobre Espiritismo en España. Casos en Aragón, historia y misterio para descubrir nuestro pasado desde otra mirada.

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Cita con Luz Gabás

Y el sábado 30, a las 19.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento habrá un encuentro con Luz Gabás, Premio Planeta y autora de Palmeras en la nieve, que hablará de su trayectoria, su universo literario y su nueva novela Corazón de oro. Una oportunidad única para conocer de cerca a una de las grandes escritoras actuales. Además, Festival Aragón Negro incluye el III Concurso de Microrrelatos en el que se puede participar hasta el 26 de mayo.