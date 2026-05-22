II CASTILLO DE RUEDA TRAIL
Éxito de participación con más de 400 deportistas
La Crónica de Valdejalón
Rueda de Jalón celebró el sábado 16 de mayo la II Castillo de Rueda Trail, una cita deportiva que reunió a más de 400 participantes entre corredores y senderistas, todo un logro para un municipio de apenas 300 habitantes.
La prueba se desarrolló al atardecer en un entorno privilegiado: el monte estepario de Rueda de Jalón, y con recorridos que pasaban por la zona del castillo musulmán del siglo IX. Participaron alrededor de 250 senderistas y 150 corredores, con una trail larga de 16 km, una corta de 10 km, y una andada senderista también de 10 km.
La jornada fue posible gracias a la implicación de los vecinos, que se volcaron una vez más en tareas de señalización, avituallamientos, entrega de dorsales, apoyo en el monte, y organización general. Como cierre, no faltó la tradicional brasa, con más de 500 longanizas de Cárnicas Lifara y panes de Panadería Valero.
Durante la tarde también se ofrecieron visitas guiadas a los Ojos de Pontil, completando una jornada de deporte, naturaleza y convivencia.
Desde la organización se agradece la colaboración del Ayuntamiento de Rueda de Jalón, la Asociación Defensa del Medio Ambiente Ojos de Pontil, la Comarca de Valdejalón, la Diputación de Zaragoza y, especialmente, de todos los vecinos y voluntarios que hicieron posible el éxito de esta segunda edición.
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