VIGÉSIMA EDICIÓN
La Feria Valga convierte Épila en escaparate del mundo rural
La Crónica de Valdejalón
La XX edición de la Feria Valga convirtió un año más a Épila en el epicentro del sector agrícola, ganadero y comercial de la Comarca de Valdejalón. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Épila, se celebró los días 1, 2 y 3 de mayo en el recinto del Secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués, consolidándose como uno de los eventos de referencia del calendario ferial aragonés, y como un importante motor de desarrollo rural.
Durante las tres jornadas, cientos de vecinos, profesionales y visitantes disfrutaron de una programación amplia y variada que combinó tradición, innovación y dinamización económica. La feria abrió sus puertas en horario de mañana y tarde, ofreciendo un espacio pensado tanto para el sector profesional como para el ocio familiar.
La exposición ganadera permanente volvió a ser uno de los grandes atractivos del certamen, junto a los stands comerciales, la maquinaria agrícola, la automoción, las actividades culturales y las atracciones feriales. Asimismo, la programación incluyó showcookings, degustaciones gastronómicas, exhibiciones ecuestres y actuaciones musicales que llenaron de ambiente el recinto ferial durante todo el fin de semana.
La Feria Valga alcanzó este año su vigésima edición plenamente consolidada como una cita imprescindible para el territorio, reuniendo a empresas, agricultores, ganaderos, asociaciones y entidades que trabajan conjuntamente para impulsar el desarrollo económico y social de la comarca.
El evento contó con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, Fedivalca, y distintas entidades vinculadas al sector primario y al tejido productivo, entre ellas la Cooperativa del Campo San Pedro Arbués, ADS Ganadera, Atria Fruticultores y la Comunidad de Regantes de la Villa de Épila.
Además, Bardallur participó como municipio invitado, reforzando el carácter comarcal y colaborativo que caracteriza a esta feria desde sus inicios.
Sector esencial
El alcalde de Épila destacó que «la feria Valga volvió a demostrar la importancia del sector agrícola y ganadero en nuestra comarca, así como la capacidad de nuestro municipio para organizar eventos que generan actividad económica, convivencia y promoción del territorio».
Desde el ayuntamiento se valoró muy positivamente la respuesta del público y la implicación de todas las entidades colaboradoras, subrayando que la feria continúa creciendo edición tras edición, y reafirmando el papel de Épila como uno de los principales polos agrícolas, ganaderos y comerciales de Valdejalón.
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