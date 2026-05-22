La Feria Valga convierte Épila en escaparate del mundo rural

La XX edición de la Feria Valga convirtió un año más a Épila en el epicentro del sector agrícola, ganadero y comercial de la Comarca de Valdejalón. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Épila, se celebró los días 1, 2 y 3 de mayo en el recinto del Secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués, consolidándose como uno de los eventos de referencia del calendario ferial aragonés, y como un importante motor de desarrollo rural.

La feria registró una gran afluencia. / SERVICIO ESPECIAL

Durante las tres jornadas, cientos de vecinos, profesionales y visitantes disfrutaron de una programación amplia y variada que combinó tradición, innovación y dinamización económica. La feria abrió sus puertas en horario de mañana y tarde, ofreciendo un espacio pensado tanto para el sector profesional como para el ocio familiar.

También hubo espacio para los más jóvenes. / SERVICIO ESPECIAL

La exposición ganadera permanente volvió a ser uno de los grandes atractivos del certamen, junto a los stands comerciales, la maquinaria agrícola, la automoción, las actividades culturales y las atracciones feriales. Asimismo, la programación incluyó showcookings, degustaciones gastronómicas, exhibiciones ecuestres y actuaciones musicales que llenaron de ambiente el recinto ferial durante todo el fin de semana.

La exposición ganadera permanente volvió a ser uno de los grandes atractivos . / SERVICIO ESPECIAL

La Feria Valga alcanzó este año su vigésima edición plenamente consolidada como una cita imprescindible para el territorio, reuniendo a empresas, agricultores, ganaderos, asociaciones y entidades que trabajan conjuntamente para impulsar el desarrollo económico y social de la comarca.

El evento contó con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, Fedivalca, y distintas entidades vinculadas al sector primario y al tejido productivo, entre ellas la Cooperativa del Campo San Pedro Arbués, ADS Ganadera, Atria Fruticultores y la Comunidad de Regantes de la Villa de Épila.

Además, Bardallur participó como municipio invitado, reforzando el carácter comarcal y colaborativo que caracteriza a esta feria desde sus inicios.

Sector esencial

El alcalde de Épila destacó que «la feria Valga volvió a demostrar la importancia del sector agrícola y ganadero en nuestra comarca, así como la capacidad de nuestro municipio para organizar eventos que generan actividad económica, convivencia y promoción del territorio».

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Desde el ayuntamiento se valoró muy positivamente la respuesta del público y la implicación de todas las entidades colaboradoras, subrayando que la feria continúa creciendo edición tras edición, y reafirmando el papel de Épila como uno de los principales polos agrícolas, ganaderos y comerciales de Valdejalón.