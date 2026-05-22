Fescila sopla 30 velas ante la mirada de 3.500 espectadores

El Festival de Cine de La Almunia celebró del 9 al 16 de mayo su 30ª edición logrando reunir a cerca de 3.500 espectadores a lo largo de toda la programación, superado así la cifra de asistencia registrada en la pasada edición.

Fernando León de Aranoa y Elena Anaya recibieron los premios Florián Rey 2026y Ramón Barea y Gemma Blasco los premios Villa de La Almunia. / SERVICIO ESPECIAL

Más de una semana de actividades que giraron en torno a Cómo hemos cambiado, una reflexión sobre la evolución tanto de La Almunia y sus vecinos y vecinas como del propio cine español, en la que el público pudo disfrutar de una intensa programación compuesta por cortometrajes, largometrajes y mesas redondas en torno al séptimo arte.

El festival contó además con la presencia de figuras destacadas del panorama audiovisual nacional como Fernando León de Aranoa y Elena Anaya, que recibieron los premios Florián Rey 2026, así como Ramón Barea y Gemma Blasco, premios Villa de La Almunia.

En la mesa redonda del miércoles participaron Vito Sanz, Blanca Martínez, Anna Saura y Sara Vidorreta. Y el viernes los protagonistas fueron Blanca Laínez, Javier Calvo, Laura Torrijos y Jorge Blas en una mesa redonda en la que se reflexionó sobre la situación y el futuro del sector audiovisual en Aragón.

Galardones

Como es habitual, en la gala de clausura del sábado se entregaron los premios de los concursos de cortometrajes y guiones para cortometrajes.

Además, como novedad en esta edición, el festival ha incorporado el premio ‘IUCA Con-Ciencia’ al mejor cortometraje de divulgación científica, impulsado en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza. Este nuevo galardón nace con el objetivo de reconocer trabajos de divulgación científica alineados con las áreas estratégicas de investigación del instituto y que cuenten con la participación de miembros de universidades o centros de investigación.

Certamen escolar

Otro de los pilares del festival almuniense es la participación de los centros educativos, ya que sus orígenes están estrechamente vinculados al ámbito docente, por lo que el Certamen de Cortometrajes Escolares ocupa un lugar destacado en su programación.

Noticias relacionadas

En esta edición, el trabajo ganador en la categoría de primaria nacional fue BookTroopers, del CEIP Leandro Alejano (Cilleros, Cáceres), mientras que a nivel autonómico el reconocimiento recayó en Sal ahí fuera, del CPEE Gloria Fuertes (Andorra, Teruel). En el caso de los centros de secundaria, La Carta, del IES Lope de Vega (Fuente Obejuna, Córdoba), se alzó con el premio nacional y Estoy aquí, del Lycée Français Molière de Zaragoza, fue distinguido en el ámbito autonómico.