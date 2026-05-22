FESTIVAL DE CINE DE LA ALMUNIA
Fescila sopla 30 velas ante la mirada de 3.500 espectadores
La Crónica de Valdejalón
El Festival de Cine de La Almunia celebró del 9 al 16 de mayo su 30ª edición logrando reunir a cerca de 3.500 espectadores a lo largo de toda la programación, superado así la cifra de asistencia registrada en la pasada edición.
Más de una semana de actividades que giraron en torno a Cómo hemos cambiado, una reflexión sobre la evolución tanto de La Almunia y sus vecinos y vecinas como del propio cine español, en la que el público pudo disfrutar de una intensa programación compuesta por cortometrajes, largometrajes y mesas redondas en torno al séptimo arte.
El festival contó además con la presencia de figuras destacadas del panorama audiovisual nacional como Fernando León de Aranoa y Elena Anaya, que recibieron los premios Florián Rey 2026, así como Ramón Barea y Gemma Blasco, premios Villa de La Almunia.
En la mesa redonda del miércoles participaron Vito Sanz, Blanca Martínez, Anna Saura y Sara Vidorreta. Y el viernes los protagonistas fueron Blanca Laínez, Javier Calvo, Laura Torrijos y Jorge Blas en una mesa redonda en la que se reflexionó sobre la situación y el futuro del sector audiovisual en Aragón.
Galardones
Como es habitual, en la gala de clausura del sábado se entregaron los premios de los concursos de cortometrajes y guiones para cortometrajes.
Además, como novedad en esta edición, el festival ha incorporado el premio ‘IUCA Con-Ciencia’ al mejor cortometraje de divulgación científica, impulsado en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza. Este nuevo galardón nace con el objetivo de reconocer trabajos de divulgación científica alineados con las áreas estratégicas de investigación del instituto y que cuenten con la participación de miembros de universidades o centros de investigación.
Certamen escolar
Otro de los pilares del festival almuniense es la participación de los centros educativos, ya que sus orígenes están estrechamente vinculados al ámbito docente, por lo que el Certamen de Cortometrajes Escolares ocupa un lugar destacado en su programación.
En esta edición, el trabajo ganador en la categoría de primaria nacional fue BookTroopers, del CEIP Leandro Alejano (Cilleros, Cáceres), mientras que a nivel autonómico el reconocimiento recayó en Sal ahí fuera, del CPEE Gloria Fuertes (Andorra, Teruel). En el caso de los centros de secundaria, La Carta, del IES Lope de Vega (Fuente Obejuna, Córdoba), se alzó con el premio nacional y Estoy aquí, del Lycée Français Molière de Zaragoza, fue distinguido en el ámbito autonómico.
Ganadores de la 30ª edición
Premio especial del jurado a Mejor Cortometraje: ‘Faustino’, de Germán Mairén.
Mejor Interpretación: Carlos Manuel Díaz por su papel en ‘Faustino’.
Premio Aragón Televisión al Mejor Realizador Aragonés: Silvia Orós por ‘Ixigoleta y Bordón’.
Mejor Cortometraje Aragonés: Jorge Blas por ‘Último superviviente a bordo’.
Premio del Público Sección Oficial: ‘Señuelo’, de la zaragozana Martha G. Ayerbe.
Mejor Cortometraje Comarcal: ‘El parque de los balas’, del almuniense Mario Huerta.
Premio Joven Universidad San Jorge: ‘Cap al cel’, de Nicolas Solé.
Mejor Documental: ‘El ressò de la mirada’, de Carles Bover .
Mejor Cortometraje de Animación: ‘El fantasma de la quinta’, de James A. Castillo.
Premio Futuro en Acción de Cemex: Laura García Andreu por ‘No als poalets’.
Premio IUCA Con-Ciencia: ‘El latido de las rocas’, de Almudena Muñoz Gallego y Álvaro Berbel.
Primer Premio de guiones: ‘Mi novena musa’, de Sergio Serrano Castillo.
Segundo Premio de guiones: ‘7 pisos’, de Marisa Crespo y Moisés Romera.
Mejor Guion Aragonés: ‘La palabra de hoy’, de la oscense Laura Torrijos Bescós .
Mejor Guion Comarcal: ‘La sinceridad’, de Agustín Sánchez Castro, de Salillas de Jalón.
Mejor Guion Juvenil: ‘100.000,00€’, de Pablo Buzón Lunar.
Mejor Guion Hispanoamericano: ‘La princesa de la virtud’, del argentino Arnaldo Di Pace.
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