El futuro campus de centro de datos, a examen en la radio del colegio

«¿Qué tiene nuestro pueblo para que hayáis decidido venir aquí?», preguntó Iker, un alumno del CEIP Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao, a representantes de QTS Data Centers que acudieron una mañana al estudio de radio de la escuela. En esta ocasión, las preguntas sobre el centro de datos que se construirá en el municipio no las hicieron periodistas ni políticos, sino estudiantes de Primaria.

Elsa Techer, directora de Desarrollo, y Rita Patel-Miller, directora de Estrategia Social de QTS, no esquivaron ninguna de las preguntas de los alumnos: «¿Los mensajes de WhatsApp se quedan guardados para siempre en un centro de datos? ¿Las máquinas del futuro campus harán ruido por las noches? ¿Contará el pueblo de Calatorao con mejor wifi?», fueron algunas de las cuestiones que abordaron.

Elsa y Rita definieron cómo funciona un centro de datos en el día a día, y cómo son esenciales para las conexiones de nuestros dispositivos. Sobre la llegada del campus a Calatorao, las directivas de QTS contaron que «nuestro proyecto quiere ser un vecino más de la zona».

EducaRadio Calatorao es un programa semanal organizado íntegramente por los estudiantes del centro, 256 alumnos de Primaria, la mayoría del propio pueblo. Desde que arrancó, el programa ha servido de laboratorio informal para mejorar la expresión oral y la comprensión lectora de sus participantes, habilidades que no siempre encuentran espacio suficiente en el aula convencional.

La relación entre QTS y el colegio va más allá de esta jornada frente al micrófono. La empresa ha donado 240 libros a la biblioteca del centro, con títulos que van desde ficción hasta atlas geográficos. Junto a esta iniciativa, está en marcha un proyecto para mejorar las instalaciones del colegio. Patricia Delso Blanco, directora del CEIP Domingo Jiménez Beltrán, asegura que la colaboración de QTS con el centro va a tener continuidad: «Agradecemos que QTS haga este esfuerzo por invertir en nuestro colegio. Al fin y al cabo, aquí está el futuro de Calatorao».

Además, durante la entrevista, las representantes de QTS destacaron la importancia de acercar la tecnología a los más jóvenes e incentivar vocaciones hacia carreras STEM. Subrayaron que comprender cómo funcionan las infraestructuras digitales ayuda al alumnado a entender mejor el mundo conectado en el que viven. También explicaron que la compañía quiere mantener un diálogo abierto con la comunidad para resolver dudas y compartir avances del proyecto.