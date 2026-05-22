UN FIN DE SEMANA CARGADO DE ACTIVIDADES
Guiñote, rabino y mucha diversión para celebrar San Jorge en Lumpiaque
La Crónica de Valdejalón
Lumpiaque vivió el último fin de semana abril una animada celebración en honor a San Jorge, una cita ya tradicional, que volvió a congregar a numerosos vecinos y visitantes, marcada por la convivencia, la música y las actividades para todas las edades.
Los actos comenzaron con una comida popular, en la que decenas de asistentes compartieron mesa y buen ambiente en un encuentro pensado para fomentar la participación vecinal. A lo largo del día, los más pequeños pudieron disfrutar de hinchables, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la jornada.
La programación también incluyó el tradicional concurso local de guiñote y rabino, que contó con una destacada participación y un gran ambiente entre los aficionados a estos juegos tan arraigados en el municipio.
Uno de los momentos más esperados por los niños fue la disco móvil infantil, que llenó de música y baile el pabellón municipal durante la tarde. Ya entrada la noche, la fiesta continuó con una disco móvil nocturna, que puso el broche final a una celebración marcada por el buen ambiente y la alta participación.
Desde la organización han valorado muy positivamente el desarrollo de los actos y la implicación de vecinos y colaboradores, destacando el carácter familiar y participativo de unas fiestas que continúan consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario local.
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