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UN FIN DE SEMANA CARGADO DE ACTIVIDADES

Guiñote, rabino y mucha diversión para celebrar San Jorge en Lumpiaque

El tradicional concurso local de guiñote y rabino destacó , un año más, por el gran ambiente, la alta participación y unos premios deliciosos.

El tradicional concurso local de guiñote y rabino destacó , un año más, por el gran ambiente, la alta participación y unos premios deliciosos. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Lumpiaque

Lumpiaque vivió el último fin de semana abril una animada celebración en honor a San Jorge, una cita ya tradicional, que volvió a congregar a numerosos vecinos y visitantes, marcada por la convivencia, la música y las actividades para todas las edades.

Guiñote, rabino y mucha diversión para celebrar San Jorge

Torneo de guiñote y rabino en Lumpiaque / SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron con una comida popular, en la que decenas de asistentes compartieron mesa y buen ambiente en un encuentro pensado para fomentar la participación vecinal. A lo largo del día, los más pequeños pudieron disfrutar de hinchables, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la jornada.

Guiñote, rabino y mucha diversión para celebrar San Jorge

Los vecinos se implicaron con esta tradicional cita. / SERVICIO ESPECIAL

La programación también incluyó el tradicional concurso local de guiñote y rabino, que contó con una destacada participación y un gran ambiente entre los aficionados a estos juegos tan arraigados en el municipio.

Guiñote, rabino y mucha diversión para celebrar San Jorge

Los ganadores recibieron un lote de productos. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los momentos más esperados por los niños fue la disco móvil infantil, que llenó de música y baile el pabellón municipal durante la tarde. Ya entrada la noche, la fiesta continuó con una disco móvil nocturna, que puso el broche final a una celebración marcada por el buen ambiente y la alta participación.

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Guiñote, rabino y mucha diversión para celebrar San Jorge

Tras una divertida tarde de competición, la música fue la protagonista de la noche. / SERVICIO ESPECIAL

Desde la organización han valorado muy positivamente el desarrollo de los actos y la implicación de vecinos y colaboradores, destacando el carácter familiar y participativo de unas fiestas que continúan consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario local.

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