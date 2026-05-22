Juegos, risas y actividades para los más pequeños

El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva edición de Diver Verano 2026, un programa de actividades de verano dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años. La iniciativa se desarrollará del 22 de junio al 31 de julio, y tiene como objetivo ofrecer una alternativa educativa y de ocio durante las vacaciones escolares.

A través de talleres, juegos y actividades recreativas, el programa busca que los más pequeños disfruten del verano en un entorno divertido y seguro, al tiempo que se facilita la conciliación familiar durante los meses estivales.

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Además, el consistorio ha habilitado distintos horarios y tarifas semanales para adaptarse a las necesidades de las familias participantes.