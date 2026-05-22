Latorre ameniza con su piano el día de San Isidro

Uno de los intereses culturales de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón es potenciar la música, y por este motivo el pasado 15 de mayo, día de San Isidro, se organizó una velada de piano de Alfonso Latorre, vecino y músico de La Almunia de Doña Godina.

La música clásica e incluso reciente sonó en la Iglesia de Santa Ana, y a tenor de los aplausos sin duda fue del agrado de los asistentes.

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Esta asociación sigue organizando actos culturales para el disfrute del vecindario y pueblos cercanos interesados, y ya preparan los actos venideros de los próximos meses centrados en las jornadas sobre cerámica, y mucho más este año en el que la asociación descubrió un arrimadero oculto en la pila bautismal de inmersión.