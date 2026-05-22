MÚSICA CLÁSICA
Latorre ameniza con su piano el día de San Isidro
La Crónica de Valdejalón
Uno de los intereses culturales de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón es potenciar la música, y por este motivo el pasado 15 de mayo, día de San Isidro, se organizó una velada de piano de Alfonso Latorre, vecino y músico de La Almunia de Doña Godina.
La música clásica e incluso reciente sonó en la Iglesia de Santa Ana, y a tenor de los aplausos sin duda fue del agrado de los asistentes.
Esta asociación sigue organizando actos culturales para el disfrute del vecindario y pueblos cercanos interesados, y ya preparan los actos venideros de los próximos meses centrados en las jornadas sobre cerámica, y mucho más este año en el que la asociación descubrió un arrimadero oculto en la pila bautismal de inmersión.
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