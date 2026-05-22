Épila avanza hacia la cardioprotección

Épila ha dado un importante paso adelante en materia de prevención y seguridad ciudadana con la celebración de los talleres Épila Cardioprotegida, centrados en el uso de desfibriladores semiautomáticos. La iniciativa, desarrollada en el centro cívico, ha contado con una gran acogida por parte de los vecinos y vecinas de la localidad.

Durante las jornadas formativas, celebradas los días 13 y 19 de mayo, los asistentes pudieron aprender de forma práctica cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria y cómo utilizar correctamente un desfibrilador, una herramienta clave que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia.

Los participantes destacaron la utilidad de estos talleres, así como la importancia de adquirir conocimientos básicos de primeros auxilios. Desde la organización se valoró muy positivamente la implicación ciudadana y el interés mostrado por todas las personas asistentes.

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Con actividades como esta, Épila reafirma su compromiso con la salud y la protección de sus vecinos, fomentando una sociedad más preparada y solidaria. Tal y como recoge el lema de la campaña: «Porque puede estar en tus manos salvar una vida».