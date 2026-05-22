30ª EDICIÓN DE FESCILA
Morata acerca el cine al entorno rural
La Crónica de Valdejalón
Morata de Jalón acogió una nueva jornada cinematográfica vinculada al Festival de Cine de La Almunia (Fescila), que celebró este año su 30º aniversario consolidado como una de las citas audiovisuales de referencia en Aragón. La actividad permitió acercar nuevamente el cine y el formato del cortometraje al municipio, reforzando el vínculo cultural existente entre el festival y la localidad.
La sesión incluyó la proyección de distintos trabajos audiovisuales y un encuentro posterior con sus directores y directoras, generando un espacio de diálogo en torno al proceso creativo, las experiencias personales y la situación actual del cine y el cortometraje. Participaron en esta edición Ignacio Bernal Redondo y Marina Selene, con quienes el público pudo intercambiar impresiones y conocer más de cerca sus proyectos.
La colaboración entre Fescila y Morata de Jalón volvió a poner de manifiesto la importancia de acercar propuestas culturales y audiovisuales al entorno rural, favoreciendo espacios de reflexión y encuentro a través del cine. La actividad contó además con el impulso del director y guionista moratense Javier Gimeno, vinculado desde hace años a esta iniciativa en la localidad.
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