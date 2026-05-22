ASOCIACIÓN EL PRAU DE ALMONACID DE LA SIERRA
Naturaleza y deporte para celebrar San Jorge
La Crónica de Valdejalón
Almonacid de la Sierra
La asociación medioambiental El Prau volvió a cumplir con su compromiso anual de organizar una andada con motivo del día de San Jorge, una cita que ya se ha consolidado como un clásico entre los amantes de la naturaleza y las tradiciones aragonesas.
Este año, la caminata transcurrió por un recorrido de 13 kilómetros en la Sierra de Algairén, en un ambiente inmejorable y con una meteorología favorable. Unos 50 participantes, con niños incluidos, disfrutaron de la ruta, que se desarrolló sin incidentes y el mismo espíritu de compañerismo de siempre.
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