FÚTBOL Y CONVIVENCIA
La pasión por la final de la Copa del Rey llega a Morata
La Crónica de Valdejalón
Morata de Jalón acogió una jornada de convivencia futbolística organizada conjuntamente por la Peña Atlética y la Peña de la Real Sociedad de la localidad con motivo de la final de la Copa del Rey, disputada entre ambos equipos y que terminó con la victoria del conjunto donostiarra.
Aunque en Aragón es habitual la existencia de peñas vinculadas a equipos de la comunidad, resulta menos frecuente encontrar en un mismo municipio agrupaciones dedicadas a clubes de fuera de la región. En este contexto, ambas peñas decidieron convertir la final en una actividad abierta y compartida, hermanándose para seguir el partido de manera conjunta desde la plaza del pueblo.
La jornada incluyó una cena de convivencia en la que participaron aficionados de distintos equipos, ya que la convocatoria animó a acudir con camisetas de cualquier club, independientemente de los colores representados en la final. El encuentro puso de relieve el carácter integrador y social del fútbol como espacio de reunión y convivencia entre vecinos.
La Peña Atlética de Morata de Jalón, ya consolidada tras varios años de trayectoria en la localidad, compartió protagonismo con la Peña de la Real Sociedad, de creación más reciente pero con una notable masa social y participación activa. La iniciativa despertó además el interés del periódico Diario Vasco, que se hizo eco de la celebración y dio visibilidad a una jornada que destacó por el ambiente festivo y la implicación de los asistentes.
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