II ANDADA SOLIDARIA
Cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer
La Crónica de Valdejalón
Alpartir
Alpartir celebró el 17 de mayo la II Andada Solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, una jornada que reunió a numerosos vecinos en un ambiente de solidaridad y convivencia.
La marcha comenzó en la Plaza de la Iglesia y continuó hasta el convento de San Cristóbal, donde los participantes realizaron una parada con avituallamiento y compartieron un rato de encuentro y descanso. Posteriormente, la andada regresó al punto de salida en la Plaza de la Iglesia.
La actividad fue todo un éxito y permitió recaudar más de 900 euros destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.
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