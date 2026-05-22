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II ANDADA SOLIDARIA

Cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer

La actividad fue un éxito y se recaudaron más de 900 euros.

La actividad fue un éxito y se recaudaron más de 900 euros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

Alpartir celebró el 17 de mayo la II Andada Solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, una jornada que reunió a numerosos vecinos en un ambiente de solidaridad y convivencia.

La marcha comenzó en la Plaza de la Iglesia y continuó hasta el convento de San Cristóbal, donde los participantes realizaron una parada con avituallamiento y compartieron un rato de encuentro y descanso. Posteriormente, la andada regresó al punto de salida en la Plaza de la Iglesia.

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La actividad fue todo un éxito y permitió recaudar más de 900 euros destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.

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