Cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer

Alpartir celebró el 17 de mayo la II Andada Solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, una jornada que reunió a numerosos vecinos en un ambiente de solidaridad y convivencia.

La marcha comenzó en la Plaza de la Iglesia y continuó hasta el convento de San Cristóbal, donde los participantes realizaron una parada con avituallamiento y compartieron un rato de encuentro y descanso. Posteriormente, la andada regresó al punto de salida en la Plaza de la Iglesia.

Noticias relacionadas

La actividad fue todo un éxito y permitió recaudar más de 900 euros destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.