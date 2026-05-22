Paso a paso hacia una vida más saludable

Calatorao se mueve nuevamente por la salud de sus vecinos. Desde la Concejalía de Sanidad del ayuntamiento, encabezada por Ainhoa Blasco, se ha convocado nuevamente el programa de salud de 10000 pasos durante el mes de mayo.

La idea principal es hacer un pueblo más sano, de forma que durante un mes se fomente los paseos, el caminar, bien sea a través de programa de paseos saludables o este de los pasos, creando un hábito saludable en las personas.

Desde el consistorio, nos hemos dado cuenta que gracias a pequeñas iniciativas como estas, se genera hábitos deportivos en todas las personas, independientemente de su edad o sexo.

Cada vez se ven más personas mayores caminando o acudiendo a las actividades deportivas del centro deportivo o de educación de adultos.

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Así, todo aquel que desee participar solo tendrá que contar sus pasos, enviar el extracto al Ayuntamiento y puede ganar un premio de 70€ canjeable por gastos deportivos.