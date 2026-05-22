Los más pequeños se implican en la vida municipal

El Ayuntamiento de Lumpiaque acogió una nueva reunión del Consejo Infantil y Juvenil, un espacio de participación en el que los más jóvenes del municipio trabajan a lo largo del año en diferentes propuestas e iniciativas destinadas a mejorar el pueblo.

Durante el encuentro, los integrantes del consejo expusieron varias ideas relacionadas con actividades de ocio, mejoras en espacios públicos y nuevas propuestas dirigidas a la infancia y la juventud. Estas reuniones permiten a los chavales trasladar sus inquietudes y participar de forma activa en la vida municipal.

Noticias relacionadas

El proyecto, que se desarrolla de manera anual, busca fomentar valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la implicación de los jóvenes en su entorno, dando voz a sus opiniones y sugerencias.