RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las piscinas de Plasencia de Jalón se ponen a punto para este verano
La Crónica de Valdejalón
Las piscinas municipales de Plasencia de Jalón han acometido una profunda reforma, pues los vasos, tanto de la grande como de la pequeña, tenían serios problemas de construcción por la gran pérdida de agua que se producía, por lo que se han tenido que impermeabilizar para corregir esos defectos de fabricación.
La reforma se ha financiado con fondos propios del ayuntamiento y la inversión total ha sido de 40.000 euros.
También en la zona de césped se han sustituido las sombrillas de brezo por unas de esparto, ya que había serios problemas con las ramas de brezo por los pinchazos al acercarse.
Las piscinas municipales estarán pronto listas para el baño y se abrirán en la primera quincena del mes de junio.
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