Un recorrido por 14 bodegas históricas

La bodega municipal acogió el 25 de abril la presentación del libro Las bodegas históricas del Campo de Cariñena, I.

En sus páginas se muestran algunas de las bodegas históricas de esta zona que sus autores (Conchita Cebrián, Daniel Hernández, Antonio Hernández y colaboradores particulares, y la Asociación Añadas) han venido estudiando y catalogando desde hace varios años, concretamente, desde el 2021.

Se trata de una pequeña muestra de una variada arquitectura que permite reconocer la historia y evolución de la elaboración de vino en esta zona.

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En este primer volumen presentan la selección de 14 bodegas ubicadas en Aguarón, Paniza, Cosuenda y Almonacid de la Sierra, demostrando la riqueza de matices que contienen.