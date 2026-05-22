Regresa a Ricla la feria más sabrosa

El último fin de semana de mayo Ricla celebrará su 9ª Feria de la Cereza y el Ajo tierno. Como en ediciones anteriores las actividades educativas, culturales y gastronómicas serán las grandes protagonistas del fin de semana.

El CEIP Maestro Monreal volverá a ser el gran referente de la feria con sus numerosas actividades, robótica, impresión 3d y medio ambiente y serán varios de los puntos fuertes preparados desde el colegio.

La Escuela de Hostelería Topi preparará la tradicional degustación de tapas elaboradas, como no, con los productos estrella de esta feria, las cerezas y los ajos tiernos. Además, los asistentes podrán degustar las distintas variedades de cerezas en los distintos stand de productores locales y adquirir un producto de una gran calidad.

Los amantes de los ajos tiernos también tendrán ocasión de adquirir los manojos preparados para estos días y que tanto sabor aportan en la cocina.

Las actividades, todas gratuitas, se complementan con hinchables para los más pequeños, venta solidaria de libros cedidos por la biblioteca municipal a beneficio de la AECC y venta de productos artesanos de la localidad.

El domingo a las 12.00 horas tendrá lugar también el campeonato mundial de lanzamiento de hueso de cereza con importantes premios para los ganadores en las categorías de infantil y adulto.

Desde el Ayuntamiento de Ricla invitan a todos los vecinos de Valdejalón a visitar la localidad y disfrutar de este fin de semana tan especial.

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La feria cerrará sus puertas el domingo a las 15.00 horas y el programa completo se puede consultar en la web del ayuntamiento www.ricla.es