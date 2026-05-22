‘ESTIRPES FARMACÉUTICAS’
Un repaso de la profesión en Épila
La Crónica de Valdejalón
Con motivo de las Jornadas de San Jorge organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Épila, el viernes 24 de abril se presentó el libro Estirpes farmacéuticas de Aragón.
Desde el Ayuntamiento de Épila, y especialmente desde la Concejalía de Cultura, expresan el más sincero agradecimiento a la familia Andreu por su participación en este acto, trasladando sus años de experiencia: «Queremos reconocer su importante labor como farmacéuticos en Épila, su compromiso constante con nuestra localidad y su siempre cercana disposición hacia todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio», señalan desde el consistorio.
Su profesión, además, está profundamente ligada a la historia de Épila, formando parte de la vida cotidiana de generaciones de epilenses y contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo.
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