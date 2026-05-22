Ricla rinde homenaje a su histórica peña taurina

El Ayuntamiento de Ricla organizó el 9 de mayo un homenaje a una de las asociaciones con más solera e historia del municipio, la Peña Taurina Braulio Lausin, ‘Gitanillo de Ricla’.

Fundada en los años 80, fue un referente en la vida de muchos riclanos, llegando a contar con más de 500 socios y cita de referencia para muchos aficionados taurinos de todas las localidades aragonesas y de fuera de la comunidad.

El fin de semana que organizaba la peña era de las festividades más relevantes del año, la comida de hermandad reunía a todos los socios llenando las calles de la localidad de gente y de fiesta siendo además habitual la presencia de figuras del toreo que acudían a la cita.

Además, y tras una remodelación completa, la sede de la peña, situada en los bajos de la plaza de toros, volvió a abrir sus puertas exhibiendo todo el material fotográfico, de vestuario y cartelería de todos los festivales taurinos organizados en sus inicios y también los celebrados durante estos últimos años.

Los asistentes también pudieron disfrutar de la proyección de imágenes de la época en varios videos que mostraban parte del recuerdo y el cariño que generaba la peña.

La comida popular se celebró en el pabellón municipal, así como la actuación del grupo de Mariachis El Rey que amenizó la sobremesa de los presentes.

Por desgracia, el mal tiempo de los días anteriores motivó la cancelación de la sesión de vacas organizada para la tarde, ya que el mal estado del ruedo no reunía las mínimas condiciones de seguridad para los aficionados que seguro hubieran salido a recibir a las vaquillas de la Ganadería Arriazu.

Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de las personas que nos han ayudado con el material, con los videos y con todos los trabajos de preparación de la jornada. Hacer mención especial a los chicos y chicas de la comisión de fiestas que estuvieron durante días arreglando cuadros, colocando fotos y limpiando el local para que todo estuviera en las mejores condiciones.

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También agradecer la colaboración de las empresas Ruedo Bravo, Trajes de luces, Torosocial, Heladería González, Ganadería José Arriazu e Hijos y El Calamochino.