Rueda celebra su tradicional romería

El segundo sábado de mayo es el día en el que Rueda de Jalón va en romería hasta el Santuario de Nuestra Señora de Rodanas.

Los vecinos disfrutaron de una jornada especial. / SERVICIO ESPECIAL

Un grupo de valientes subieron andando con un poco de miedo ya que el cielo amenazaba lluvia. Al final solo quedó en una amenaza, y se pudo hacer el trayecto completo. A mitad de camino se fueron añadiendo más valientes y todos alcanzaron su objetivo. Otras personas fueron en coches y en el camino animaron al grupo de los andarines.

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La mañana siguió con la eucaristía en la que se hicieron las ofrendas, se cantó el himno a la Virgen de Rodanas y se adoró a la Virgen. Después, fotos de grupo y todos a comer en armonía.