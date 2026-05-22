Salillas celebra Santa Quiteria con una recreación medieval

Salillas de Jalón celebró los días 15 y 16 de mayo sus fiestas de Santa Quiteria en las que se enmarca el aniversario de su II Carta Puebla, y la fiesta y mercado medieval de esta localidad de Valdejalón.

Los vecinos de Salillas regresaron al siglo XIV. / SANTIAGO GUMIEL

Cumpliendo la sexta edición, la Asociación Cultural Saliellas y el Ayuntamiento de Salillas de Jalón, con la ayuda de los vecinos y la colaboración de la Diputación de Zaragoza y la Comarca de Valdejalón, culminó su inmersión en el siglo XIV desde el viernes 15 con la primera de las recreaciones que fue precedida por una verbena y una cena de migas aragonesas, con la presencia en el inicio de la fiesta de las cámaras de Aragón TV en directo.

Con algo de retraso, el Comendador de Saliellas, Fray Domingo, culminó la venta de la villa a don Martín y doña Francisca, los nuevos señores de Saliellas entregándoles las llaves con un espectáculo en el que los organizadores integraron música, fuego, guardias a caballo, en un iluminado Torreón que congregó a buen número de espectadores a pesar del tiempo desapacible.

El sábado llegaba el gran día que tampoco el cierzo se quiso perder. Con un almuerzo a base de judías ofrecido por la peña La Peta, comenzó la instalación de jaimas y los puestos del mercado medieval con récord de asistentes. Al filo del mediodía, las visitas concertadas al Torreón y la iglesia de San Martín ocuparon el tiempo con las actividades infantiles y los pasacalles.

«Da gusto ver al pueblo volcado en estas fiestas que año a año convocan a más asistentes y a más visitantes de nuestra comarca y de fuera de ella», destacó orgulloso el alcalde, Juan Carlos Ereza, poco antes de la recreación del Otorgamiento de la II Carta Puebla. En el acto central del sábado, los señores de Saliellas y Casanueva otorgan permiso para el asentamiento de 21 familias mozárabes para la repoblación de la villa, y supone el final de la parte «medieval» de las fiestas, contando este año con más de trescientos espectadores.

«Contentos con el resultado y con la celebración. Y a partir del lunes a pensar en la edición de 2027 para la que ya tenemos pensadas algunas novedades que esperamos sorprendan a vecinos y visitantes», señaló el presidente de la asociación José Ferrer.

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El Dance también volvió a sonar en Salillas, en esta ocasión en la procesión del domingo en honor de Santa Quiteria, con el paloteao bailado con algunos participantes muy jóvenes, pervivencia del tradicional Dance de Salillas que la localidad mantiene la esperanza de volver a ver algún día representado en su versión completa.