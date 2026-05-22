NUEVA ADQUISICIÓN
Salillas cuenta ya con una minicargadora
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Salillas de Jalón ha adquirido una minicargadora articulada equipada con diferentes implementos, con el objetivo de mejorar y reforzar los trabajos de mantenimiento que se realizan en el municipio.
Entre los accesorios incorporados destaca una barredora, que permitirá llevar a cabo labores de limpieza viaria de una manera más ágil y eficaz, contribuyendo a mantener las calles y espacios públicos en mejores condiciones. Esta nueva maquinaria facilitará además otras tareas municipales habituales, aumentando la capacidad de actuación de los servicios del ayuntamiento.
Esta adquisición supone una mejora importante en los medios disponibles ya que se trata de una herramienta versátil y útil para diferentes trabajos de conservación, limpieza y mantenimiento. Desde el Ayuntamiento de Salillas de Jalón se considera fundamental seguir invirtiendo en equipamiento que ayude a prestar mejores servicios.
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