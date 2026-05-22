Salillas cuenta ya con una minicargadora

El Ayuntamiento de Salillas de Jalón ha adquirido una minicargadora articulada equipada con diferentes implementos, con el objetivo de mejorar y reforzar los trabajos de mantenimiento que se realizan en el municipio.

Entre los accesorios incorporados destaca una barredora, que permitirá llevar a cabo labores de limpieza viaria de una manera más ágil y eficaz, contribuyendo a mantener las calles y espacios públicos en mejores condiciones. Esta nueva maquinaria facilitará además otras tareas municipales habituales, aumentando la capacidad de actuación de los servicios del ayuntamiento.

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Esta adquisición supone una mejora importante en los medios disponibles ya que se trata de una herramienta versátil y útil para diferentes trabajos de conservación, limpieza y mantenimiento. Desde el Ayuntamiento de Salillas de Jalón se considera fundamental seguir invirtiendo en equipamiento que ayude a prestar mejores servicios.