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EXHIBICIONES DEPORTIVAS EN ÉPILA

Un San Jorge especial con el deporte como protagonista

Los más pequeños mostraron todo lo aprendido durante la temporada.

Los más pequeños mostraron todo lo aprendido durante la temporada. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

Una temporada más, el Servicio Municipal de Deportes de Épila organizó el día de San Jorge la jornada de exhibiciones deportivas de las diferentes actividades que se practican a lo largo de la temporada. El público asistente pudo disfrutar de: gimnasia rítmica, patinaje, fútbol sala preiniciación, baloncesto, voleibol alevín, psicomotricidad y baile infantil. Toda una mañana cargada de deporte infantil, donde mostraron sus mejores cualidades y las horas de entrenamiento que llevan durante la temporada.

El Servicio Municipal de Deportes de Épila organizó exhibiciones de todas las actividades.

El Servicio Municipal de Deportes de Épila organizó exhibiciones de todas las actividades. / SERVICIO ESPECIAL

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