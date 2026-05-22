EXHIBICIONES DEPORTIVAS EN ÉPILA
Un San Jorge especial con el deporte como protagonista
La Crónica de Valdejalón
Épila
Una temporada más, el Servicio Municipal de Deportes de Épila organizó el día de San Jorge la jornada de exhibiciones deportivas de las diferentes actividades que se practican a lo largo de la temporada. El público asistente pudo disfrutar de: gimnasia rítmica, patinaje, fútbol sala preiniciación, baloncesto, voleibol alevín, psicomotricidad y baile infantil. Toda una mañana cargada de deporte infantil, donde mostraron sus mejores cualidades y las horas de entrenamiento que llevan durante la temporada.
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