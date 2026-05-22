San Jorge reúne a decenas de Jorges en La Almunia

La plaza de la Paz de La Almunia de Doña Godina volvió a ser escenario, con motivo del Día de San Jorge, de una cita tan curiosa como entrañable: el Encuentro de Jorges, que reunió a varias decenas de vecinos y vecinas que comparten nombre. El acto, organizado por Restifer Soluciones, se celebró de forma previa a los actos festivos impulsados por la Comisión de Festejos y el Ayuntamiento de La Almunia junto al tejido comercial y de servicios, en una jornada en la que su participación es vital.

Esta ha sido la quinta edición de un encuentro que se celebra cada dos años, y que con el paso del tiempo se ha consolidado como una cita singular dentro del programa del día de San Jorge.

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Durante el acto, a cada uno de los participantes se le hizo entrega de un pequeño obsequio, y como marca la tradición, se realizó la foto de familia, que sirve como recuerdo colectivo de una jornada marcada por el buen ambiente y la participación vecinal. Muchos de los vecinos ponen en valor este tipo de iniciativas, que nacen del propio comercio local y contribuyen a dinamizar la vida social y festiva del municipio, reforzando el vínculo entre comercio y ciudadanía.