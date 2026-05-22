Una semana cultural cargada de actividades

Calatorao celebró en abril la 30º edición de la Semana Cultural que comenzó el viernes 17 con el homenaje Un legado de mujeres, en el que las protagonistas fueron las propias mujeres de Andabán que hace 30 años comenzaron con la organización de la Primavera cultural y que tres décadas después sigue con el nombre de Semana Cultural.

Una propuesta que este año incluyó un torneo de gimnasia rítmica el sábado 18 que reunió a más de 200 gimnastas de diferentes lugares de la provincia; día que también se celebró una comida de hermandad de las socias de Andabán y el domingo tuvo lugar la concentración de artesanos..

Un viaje a Torreciudad y Barbastro y una actividad de Iniciación al Paloteau y Baile Popular organizado por Xorrondar se desarrollaron el lunes y el martes. El miércoles, se pudo ver la exposición Palabras vivas en el Parque de la Diputación sobre María Moliner por el 60º aniversario del Diccionario de uso del español, y la asociación Calasenda homenajeó a María Moliner en colaboración con el AMPA, el CEIP Domingo Jiménez Beltrán, el club de lectores, Roberto del Val e Isabel Garmon. Esa tarde también hubo teatro leído con el aula de escritura creativa de educación de personas adultas de Calatorao.

El 23 de abril, San Jorge, el tiempo nos permitió disfrutar de un día en el Parque de la Diputación comiendo ranchos, intercambiando libros, con hinchables para los más pequeños y un concierto del grupo Vibra show. El viernes 24 los cabezudos y carretones salieron a la calle. El sábado se realizó la tirada de barra aragonesa IV trofeo Félix Serrano organizada por el Club de barra; y también actos organizados por la Asociación Taurina Playa y Oro como una charla coloquio y una suelta de becerras con actuación musical en directo. El domingo la música fue protagonista con la exhibición de la Cofradía Minerva Sangre de Cristo por su 30º aniversario y con un concierto de la Banda Municipal Mariano Gracia Escario.

El lunes 27, diez postres participaron en el concurso de repostería; el martes 28 vivimos con Isabel Garmon El proceso creador del pintor; el miércoles 29 tuvo lugar la presentación de un callejero de la localidad por la Asociación Barbacana y posteriormente el encuentro literario, organizado por el Club de lectores, con Ana Santos, directora de la biblioteca nacional desde 2013 hasta su jubilación en 2023, que vino a presentar su ensayo Sembrar palabras (XLII Premio Espasa 202, actividad que guarda relación con el homenaje a María Moliner). Esta edición se clausuró el jueves 30 de abril con la Ronda de mayos organizada por la Rondalla Aires del Jalón y la Escuela municipal de canto de jota cuyo profesor es Vicente Olivares.

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El Ayuntamiento de Calatorao quiere dar las gracias a todas las asociaciones y demás colaboradores por su implicación en la 30º edición de la Semana Cultural, así como a Andabán por todo su trabajo y dedicación.