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ESTE AÑO SE INCORPORÓ UNA ANDADA POPULAR

Solidaridad y deporte van de la mano en la Alpartilada

Más de 120 personas se inscribieron en la cita deportiva.

Más de 120 personas se inscribieron en la cita deportiva. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

Alpartir volvió a calzarse las zapatillas el 19 de abril para celebrar la XVI Alpartilada que este año llegó con una gran novedad: la incorporación de una andada popular paralela a la carrera, por el mismo recorrido, ambas con un fin solidario bajo el lema «Todos con Lucas». Tras la ayuda prestada en la edición anterior, los participantes se han vuelto a volcar con este vecino de La Almunia y sus necesidades médicas, logrando recaudar 1.300 euros.

La participación fue masiva, con más de 120 inscritos entre las categorías de adultos. Pero, sin duda, los más pequeños también fueron protagonistas. Desde la categoría “aguiluchos” hasta infantiles, pasando por prebenjamines, benjamines y alevines, las calles de Alpartir se llenaron de energía y futuro deportivo.

El éxito fue fruto de la coordinación de los organizadores como el Ayuntamiento de Alpartir, la Asociación Deportiva Alpartir y la Comarca de Valdejalón, y la colaboración desinteresada de los patrocinadores: Bodegas Frontonio, Comercial Palacios, Araintec, Decoraciones y Pinturas Rebeca Brocal, Bar La Carrasca y Ajos Félix.

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También fue importante el apoyo de los voluntarios de la Asociación La Butrera, Consejo de Infancia y Adolescencia, Asociación La Carrasca y la Asociación Kimura que colaboraron de diversas formas para tener una estupenda jornada deportiva.

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