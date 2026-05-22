Tradición y cultura para celebrar el Día de Aragón en Morata de Jalón

Morata de Jalón celebró el Día de Aragón y la festividad de San Jorge con una programación centrada en la convivencia vecinal, la cultura y las tradiciones populares. La Plaza de España fue el principal punto de encuentro de las actividades organizadas a lo largo de la jornada.

Los vecinos se reunieron para disfrutar todos juntos de este día. / SERVICIO ESPECIAL

Como antesala de la celebración, días previos tuvo lugar un taller infantil de manualidades en el que participaron numerosos niños y niñas de la localidad. La actividad estuvo dedicada al Día de Aragón, la figura de San Jorge y la conocida leyenda vinculada a esta festividad, permitiendo a los participantes elaborar distintas creaciones relacionadas con estos elementos. A través de las manualidades, los más pequeños pudieron desarrollar su creatividad e imaginación mientras se acercaban a aspectos históricos y culturales de Aragón de una forma participativa y didáctica.

Durante la mañana del 23 de abril se celebró un expurgo de libros de la biblioteca pública municipal, acompañado por el reparto de pastas y moscatel, y ambientado con música aragonesa, en una propuesta que combinó el fomento de la lectura con la celebración de una de las fechas más representativas del calendario aragonés.

A partir del mediodía, la programación continuó con actividades de carácter festivo, entre ellas un encuentro con sangría, música y el tradicional concurso de ranchos, en el que participaron distintos grupos y vecinos del municipio.

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La celebración contó con una amplia participación y volvió a poner de manifiesto el interés de la localidad por mantener vivas las tradiciones aragonesas a través de actividades culturales y de convivencia dirigidas a públicos de todas las edades.