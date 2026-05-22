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SAN JORGE

Tradición y cultura para celebrar el Día de Aragón en Morata de Jalón

La biblioteca acercó la lectura con una selección de libros.

La biblioteca acercó la lectura con una selección de libros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

Morata de Jalón celebró el Día de Aragón y la festividad de San Jorge con una programación centrada en la convivencia vecinal, la cultura y las tradiciones populares. La Plaza de España fue el principal punto de encuentro de las actividades organizadas a lo largo de la jornada.

Los vecinos se reunieron para disfrutar todos juntos de este día. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos se reunieron para disfrutar todos juntos de este día. / SERVICIO ESPECIAL

Como antesala de la celebración, días previos tuvo lugar un taller infantil de manualidades en el que participaron numerosos niños y niñas de la localidad. La actividad estuvo dedicada al Día de Aragón, la figura de San Jorge y la conocida leyenda vinculada a esta festividad, permitiendo a los participantes elaborar distintas creaciones relacionadas con estos elementos. A través de las manualidades, los más pequeños pudieron desarrollar su creatividad e imaginación mientras se acercaban a aspectos históricos y culturales de Aragón de una forma participativa y didáctica.

Durante la mañana del 23 de abril se celebró un expurgo de libros de la biblioteca pública municipal, acompañado por el reparto de pastas y moscatel, y ambientado con música aragonesa, en una propuesta que combinó el fomento de la lectura con la celebración de una de las fechas más representativas del calendario aragonés.

A partir del mediodía, la programación continuó con actividades de carácter festivo, entre ellas un encuentro con sangría, música y el tradicional concurso de ranchos, en el que participaron distintos grupos y vecinos del municipio.

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La celebración contó con una amplia participación y volvió a poner de manifiesto el interés de la localidad por mantener vivas las tradiciones aragonesas a través de actividades culturales y de convivencia dirigidas a públicos de todas las edades.

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