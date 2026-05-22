Urrea de Jalón se perfila como sede del Día de Cosoval

La Junta Abierta de Cosoval celebrada en Almonacid de la Sierra reunió presencial y telemáticamente a representantes de diversas asociaciones culturales y vecinales del entorno del Valle del Jalón y la Sierra de Vicor, con el objetivo principal de revisar los acuerdos adoptados en la asamblea general ordinaria de 2026 y avanzar en la consolidación organizativa de la futura federación.

Uno de los asuntos centrales fue la organización del denominado Día del colectivo o Día de Cosoval 2026. La junta acordó iniciar contactos con representantes de Urrea de Jalón para celebrar allí tanto la próxima junta abierta como el encuentro anual de Cosoval, previsto para el 24 de octubre de 2026.

La junta revisó otras actividades previstas en el calendario, aunque varias quedaron aplazadas por considerarse prematuro iniciar su organización.

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Entre ellas figura la jornada formativa e informativa, programada para el 20 de febrero de 2027 en Salillas, y el proyecto Visitando lugares ocultos.