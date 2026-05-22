Velada musical del grupo instrumental de la DPZ

El grupo instrumental de la Diputación Provincial de Zaragoza ofreció un concierto el domingo 3 de mayo en la iglesia de Santa Cruz de Grío. Los asistentes disfrutaron de una mañana musical de lo más entretenida.

En la imagen, los músicos acompañados por el alcalde de Santa Cruz de Grío, Alfredo Castillo, y la teniente alcalde, María Ángeles Cubero, en la iglesia de la localidad zaragozana.