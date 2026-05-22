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IGLESIA DE SANTA CRUZ DE GRÍO

Velada musical del grupo instrumental de la DPZ

Alfredo Castillo y Mª Ángeles Cubero con los músicos.

Alfredo Castillo y Mª Ángeles Cubero con los músicos. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Santa Cruz de Grío

El grupo instrumental de la Diputación Provincial de Zaragoza ofreció un concierto el domingo 3 de mayo en la iglesia de Santa Cruz de Grío. Los asistentes disfrutaron de una mañana musical de lo más entretenida.

En la imagen, los músicos acompañados por el alcalde de Santa Cruz de Grío, Alfredo Castillo, y la teniente alcalde, María Ángeles Cubero, en la iglesia de la localidad zaragozana.

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