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FESTEJOS TAURINOS

Alberto Álvarez regresa a Plasencia

Alberto Álvarez reaparecía tras su accidente.

Alberto Álvarez reaparecía tras su accidente. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Plasencia de Jalón

El torero Alberto Álvarez regresó a los festejos taurinos tras su accidente pero esta vez como ganadero en las fiestas patronales de Plasencia de Jalón. Todos los presentes en la plaza recibieron a Alberto con un emotivo aplauso.

Alberto reaparecía en la actividad taurina tras sufrir un accidente realizando labores ganaderas que estuvo a punto de costarle la pérdida de las piernas.

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El pueblo de Plasencia le hizo entrega de una placa conmemorativa y un ramo de flores para su pareja.

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