FESTEJOS TAURINOS
Alberto Álvarez regresa a Plasencia
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La Crónica de Valdejalón
Plasencia de Jalón
El torero Alberto Álvarez regresó a los festejos taurinos tras su accidente pero esta vez como ganadero en las fiestas patronales de Plasencia de Jalón. Todos los presentes en la plaza recibieron a Alberto con un emotivo aplauso.
Alberto reaparecía en la actividad taurina tras sufrir un accidente realizando labores ganaderas que estuvo a punto de costarle la pérdida de las piernas.
El pueblo de Plasencia le hizo entrega de una placa conmemorativa y un ramo de flores para su pareja.
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