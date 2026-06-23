La Almunia invertirá más de 800.000 euros en asfaltado

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina iniciará en las próximas semanas un nuevo proyecto de asfaltado en varias calles del municipio, tras la formalización de la licitación de las obras, que cuentan con una inversión superior a los 800.000 euros, y permitirán actuar sobre cerca de 17.500 metros cuadrados de superficie. La intervención, financiada en el marco del Plan Más Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza, tiene un plazo de ejecución previsto de tres meses, y se centra en la mejora de vías con un alto nivel de tránsito, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, la accesibilidad y las condiciones generales de circulación.

La actuación se enmarca en la planificación municipal de conservación y mantenimiento de la red viaria, priorizando aquellas calles que presentan un mayor grado de deterioro como consecuencia del uso continuado y de las condiciones climatológicas. En este sentido, el proyecto permitirá intervenir en distintos puntos del núcleo urbano y accesos estratégicos, entre los que destaca la Avenida La Cuesta, con cerca de 7.900 metros cuadrados de superficie y casi un kilómetro de longitud, que constituye uno de los principales accesos al polígono industrial del municipio.

Las obras se desarrollarán también en el Barrio San Sebastián, en una calle de aproximadamente 350 metros de longitud situada en la zona exterior de la localidad, así como en la calle San Antonio y la calle Tenor Fleta. Asimismo, se actuará en el tramo inicial de la plaza de La Paz hasta su conexión con la calle Huesca, que será renovada en su totalidad, además del tramo inicial de la avenida María Auxiliadora, a la altura de la sede de la Comarca de Valdejalón.

Renovación de conexiones con carreteras

El proyecto incluye igualmente intervenciones en puntos clave de conexión viaria, como el entronque entre la avenida Madrid y la avenida María Auxiliadora, en la confluencia de la carretera A-121 con el tramo urbano de la N-II, y el cruce entre la avenida María Auxiliadora y Ximénez de Embún, mejorando así la funcionalidad y continuidad del tráfico en zonas especialmente transitadas.

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Desde el punto de vista técnico, los trabajos consistirán en el fresado de la capa superficial del firme y su posterior reposición mediante mezcla bituminosa en caliente, así como en la reparación de zonas deterioradas, la adecuación de tapas y registros y la reposición de la señalización horizontal, garantizando unas condiciones adecuadas de seguridad y durabilidad de la calzada.