La Almunia sigue dando pasos contra el cáncer

La Almunia de Doña Godina celebró el sábado 23 de mayo la II Marcha Popular Solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una mañana que congregó a numerosos vecinos y vecinas en un bonito ambiente de solidaridad y apoyo a la lucha contra el cáncer.

La actividad comenzó en el pabellón multiusos donde se hizo entrega a todas las personas participantes de un kit con fruta, agua, un abanico y frutos secos, todo ello donado por empresas de la localidad, para sobrellevar el calor que hizo. Se inició la marcha por caminos rodeados de árboles frutales, con parada de avituallamiento a mitad del recorrido, y regresando al punto de salida.

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La marcha fue todo un éxito, con aportaciones tanto de los asistentes como de personas que no pudieron participar pero que colaboraron, y todo lo obtenido va a ir destinado para la Asociación Española Contra el Cáncer.