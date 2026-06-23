SANTA BÁRBARA Y SAN FRANCISCO DE ASÍN
Las asociaciones locales de Lumpiaque viajan por Extremadura y Portugal
La Crónica de Valdejalón
Las dos asociaciones de Lumpiaque, la Asociación de Mujeres Santa Bárbara y la Asociación de la 3ª Edad San Francisco de Asís, han llevado a cabo recientemente un viaje cultural de cinco días por Extremadura y Portugal, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de conocer algunos de los destinos históricos y monumentales más destacados de la zona.
Durante la estancia, visitaron ciudades de gran valor patrimonial como Cáceres; Trujillo o Mérida.
El recorrido incluyó también visitas a Plasencia, Badajoz, Almendralejo y la ciudad portuguesa de Elvas, famosa por sus fortificaciones. En el viaje de regreso, el grupo realizó una parada en Hervás para conocer su casco histórico y su reconocido barrio judío.
Además del interés cultural y turístico de las visitas, la actividad sirvió para fomentar la convivencia entre los participantes, que disfrutaron de unos días de compañerismo y de descubrimiento de la historia, la cultura y las tradiciones de los lugares recorridos.
Desde las asociaciones organizadoras se ha destacado el éxito que ha tenido esta iniciativa y la satisfacción mostrada por los viajeros, que regresaron a Lumpiaque con un excelente recuerdo de esta experiencia.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido