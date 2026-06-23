Las asociaciones locales de Lumpiaque viajan por Extremadura y Portugal

Las dos asociaciones de Lumpiaque, la Asociación de Mujeres Santa Bárbara y la Asociación de la 3ª Edad San Francisco de Asís, han llevado a cabo recientemente un viaje cultural de cinco días por Extremadura y Portugal, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de conocer algunos de los destinos históricos y monumentales más destacados de la zona.

Durante la estancia, visitaron ciudades de gran valor patrimonial como Cáceres; Trujillo o Mérida.

El recorrido incluyó también visitas a Plasencia, Badajoz, Almendralejo y la ciudad portuguesa de Elvas, famosa por sus fortificaciones. En el viaje de regreso, el grupo realizó una parada en Hervás para conocer su casco histórico y su reconocido barrio judío.

Además del interés cultural y turístico de las visitas, la actividad sirvió para fomentar la convivencia entre los participantes, que disfrutaron de unos días de compañerismo y de descubrimiento de la historia, la cultura y las tradiciones de los lugares recorridos.

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Desde las asociaciones organizadoras se ha destacado el éxito que ha tenido esta iniciativa y la satisfacción mostrada por los viajeros, que regresaron a Lumpiaque con un excelente recuerdo de esta experiencia.