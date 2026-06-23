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SEMANA LITERARIA EN ALPARTIR

La biblioteca impulsa la lectura entre los vecinos

Juan Tallón explicó los detalles de obra a los asistentes.

Juan Tallón explicó los detalles de obra a los asistentes. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Alpartir

La Biblioteca Municipal de Alpartir realizó la semana literaria del 1 al 7 de junio. Comenzó con un encuentro con el autor gallego Juan Tallón, que habló de su obra y de sus experiencias vitales en una tarde muy animada. También se realizó la presentación del libro ¿Quién cerrará la puerta? de Jesús Trasobares, una dura historia que cuenta la vida de Julio Cubero en unas durísimas condiciones, una historia para reflexionar sobre los trágicos momentos que se vivieron en nuestro entorno en la Guerra Civil

Presentación del libro ‘Alpartir, un regalo en la Sierra de Algairén’. | SERVICIO ESPECIAL

Presentación del libro ‘Alpartir, un regalo en la Sierra de Algairén’. / SERVICIO ESPECIAL

El colofón a la semana literaria fue la presentación del libro Alpartir, un regalo en la Sierra de Algairén de Roberto del Val y Eduardo Viñuales, en un acto que reunió a numerosos vecinos y visitantes. La obra, que pone en valor la riqueza natural, cultural y humana del municipio, despertó un gran interés entre los asistentes, y recibió una excelente valoración por parte del público. Desde el ayuntamiento se agradece la participación de todas las personas que acompañaron esta jornada cultural. El libro puede adquirirse en el Ayuntamiento de Alpartir, en horario de oficina, por un precio de 25 euros.

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