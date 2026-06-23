Una buena forma de bajar el telón del curso

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Épila bajó el telón de la temporada 2025/2026 el pasado domingo 7 de junio con los finales de curso de gimnasia rítmica y patinaje. Las componentes de ambos equipos mostraron en sus actuaciones las capacidades y destrezas adquiridas durante el año. Las exhibiciones individuales y por conjuntos arrancaron los aplausos del público asistente al pabellón de deportes. Ahora toca coger fuerzas durante el verano para volver la próxima temporada con las mismas ganas e ilusión.

Actuación de gimnasia rítmica para cerrar la temporada. / SERVICIO ESPECIAL