EXHIBICIONES DE GIMNASIA Y PATINAJE EN ÉPILA
Una buena forma de bajar el telón del curso
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La Crónica de Valdejalón
Épila
El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Épila bajó el telón de la temporada 2025/2026 el pasado domingo 7 de junio con los finales de curso de gimnasia rítmica y patinaje. Las componentes de ambos equipos mostraron en sus actuaciones las capacidades y destrezas adquiridas durante el año. Las exhibiciones individuales y por conjuntos arrancaron los aplausos del público asistente al pabellón de deportes. Ahora toca coger fuerzas durante el verano para volver la próxima temporada con las mismas ganas e ilusión.
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