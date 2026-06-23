Cachorros Boxing Club culmina una temporada inolvidable

La temporada 2026 quedará marcada como una de las más exitosas de la historia de Cachorros Boxing Club La Muela, que ha brillado en los distintos campeonatos de Aragón celebrados durante los últimos meses, logrando grandes resultados tanto en categorías de formación como en competición.

El club continúa consolidándose en el boxeo aragonés. / SERVICIO ESPECIAL

En los Juegos Escolares y el Campeonato de Aragón de Formas, la cantera del club volvió a demostrar su enorme potencial, consiguiendo un espectacular balance de 12 campeones de Aragón y 6 subcampeones de Aragón. Entre los deportistas destacados se encuentran Licer, Dafne, Ishak, Nico, Isabella, Aarón Mateo, Neftalí, Santi, Aria, José Grandes, Jimena, Ismael, Nolan, David, Daniela, Lucas, Luis y Naiara, reflejo del gran trabajo que se realiza día a día en la escuela deportiva de La Muela.

Los buenos resultados continuaron en los Campeonatos de Aragón Schoolboys, Joven y Junior, donde los deportistas del club lograron subir nuevamente al podio autonómico: Yago Rivera, campeón de Aragón Junior -52 kg.; Martín Merlano, campeón de Aragón Junior -54 kg.; Neftalí Millán, campeón de Aragón Junior -63 kg.; Odai Abdulrahman, campeón de Aragón Joven -60 kg.; Damián Paraschiv, subcampeón de Aragón Junior -52 kg.; y Aarón Mateo, subcampeón de Aragón Schoolboys -57 kg. También destacó la actuación de Guillermo Lobera, que alcanzó los cuartos de final tras realizar un gran combate.

En el Campeonato de Aragón Élite, celebrado en Utebo, Cachorros Boxing Club estuvo representado por Stiven Camacho, Dani «Bala», David Estella y Theo Bastidas, que compitieron frente a algunos de los mejores boxeadores de la comunidad.

Especial mención merece David Estella, proclamado subcampeón de Aragón, así como Theo Bastidas, que logró clasificarse para la final del Campeonato de Aragón Élite en -65 kg. tras encadenar tres victorias consecutivas. La gran final tendrá lugar el 20 de junio en La Muela.

Desde el club destacan que detrás de cada medalla hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio y compañerismo, valores que siguen siendo la base del proyecto deportivo.

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Con estos resultados, Cachorros Boxing Club reafirma su crecimiento y se consolida como una de las referencias del boxeo aragonés, tanto en el trabajo de cantera como en el alto rendimiento.