Calatorao convierte su primer torneo benjamín en una fiesta

Calatorao acogió el sábado 13 de junio la celebración del I Torneo Benjamín de Fútbol Sala, una cita deportiva que reunió a jóvenes promesas de este deporte en una jornada marcada por la convivencia, el compañerismo y la ilusión de los más pequeños.

Desde primeras horas de la mañana, el pabellón municipal se llenó de familiares, amigos y aficionados que no quisieron perderse este estreno deportivo. Los equipos participantes ofrecieron un gran nivel de juego, demostrando esfuerzo, deportividad y pasión por este deporte en cada encuentro disputado.

A lo largo de la jornada se vivieron partidos emocionantes, con acciones de gran calidad y un ambiente ejemplar tanto dentro como fuera de la pista. Más allá de los resultados, el torneo destacó por los valores que promueve el deporte base: respeto, trabajo en equipo, compañerismo y diversión.

La organización valoró muy positivamente el desarrollo del evento, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento de Calatorao, voluntarios, entrenadores, árbitros, familias y patrocinadores, cuyo apoyo fue fundamental para el éxito de esta primera edición. Asimismo, se destacó el excelente comportamiento de todos los participantes, que contribuyeron a que la jornada transcurriera en un ambiente festivo y familiar.

Vocación de continuidad

El I Torneo Benjamín de Fútbol Sala de Calatorao nace con la vocación de consolidarse como una cita de referencia para el deporte escolar de la comarca, fomentando la práctica deportiva entre los más jóvenes y fortaleciendo los lazos entre clubes y municipios.

La entrega de trofeos puso el broche final a una jornada inolvidable para los niños y niñas participantes, que regresaron a casa con el recuerdo de un día lleno de emociones, amistad y fútbol sala.

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Calatorao demostró una vez más su compromiso con el deporte base, convirtiendo este primer torneo en todo un éxito y sentando las bases para futuras ediciones.