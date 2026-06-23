Calatorao saca pecho de la excelencia académica

El Ayuntamiento de Calatorao entregó el viernes 12 de junio los premios a la excelencia académica que reconoce la Beca Calatorense, que este año cumple su mayoría de edad.

Desde el ayuntamiento apuestan por iniciativas de este tipo para premiar a los jóvenes de Calatorao que deciden cursar diferentes formaciones. Se espera que año a año siga creciendo la participación y continúe el interés de los jóvenes por su esfuerzo.

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Los ganadores de este año han sido: 4º Eso: Laura Gerez Gracia; 2º Bachillerato: Karina Cruces Ripa; Ciclo Formativo Grado Medio: Wafaa Es Salmi El Salmi; Ciclo Formativo Grado Superior: Mª Teresa Lázaro Relancio; Universitaria (Rama Arte Humanidades): Alba Serrano Aznar; Universitaria (Rama Ingeniería):Miguel Herrero López.