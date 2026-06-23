RENOVACIÓN URBANA
La calle Aragón de Lumpiaque luce nuevo aspecto
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La Crónica de Valdejalón
Lumpiaque
Las obras de un tramo de la calle Aragón de Lumpiaque, a la altura del pabellón municipal, finalizaron a mediados del mes de mayo. Los trabajos han incluido la sustitución del pavimento de la calle, mejorando tanto la estética urbana como la seguridad y comodidad para peatones y vehículos. Paralelamente, se ha llevado a cabo la renovación de la red de abastecimiento de agua potable y del sistema de saneamiento, unas actuaciones destinadas a optimizar el funcionamiento de estas infraestructuras básicas, y prevenir futuras incidencias.
Con esta intervención se continúa trabajando en la renovación progresiva de calles y servicios urbanos.
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