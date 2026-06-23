El CEIP Florián Rey hila sueños desde el aula

El alumnado de 5º de Primaria del CEIP Florián Rey de La Almunia de Doña Godina ha desarrollado durante el presente curso el proyecto Hilando Sueños, una iniciativa educativa basada en la creación y gestión de una cooperativa escolar que ha permitido trabajar valores como el emprendimiento, el trabajo en equipo y el compromiso social. A lo largo del curso, los alumnos y alumnas han llevado a cabo diversas actividades orientadas al aprendizaje práctico, comprendiendo que el emprendimiento va más allá de la venta de productos o la gestión de una cooperativa, incorporando aspectos clave como la organización, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la colaboración con el entorno.

Entre las acciones desarrolladas, destaca la elaboración de cestas navideñas gracias a la colaboración de comercios de la localidad, que donaron productos de forma desinteresada, así como la creación de camisetas y merchandising del propio centro, contribuyendo a reforzar la identidad colectiva del alumnado. Asimismo, la cooperativa participó en varios mercadillos, entre ellos el de San Jorge, con productos vinculados a Aragón y al Día del Libro.

Valores y compromiso social

Uno de los proyectos más destacados ha sido la iniciativa intergeneracional desarrollada junto a las residencias de mayores de la localidad, con la creación de los ‘Sockis’, unos peluches elaborados a partir de calcetines reciclados. En este proceso, los residentes se encargaron de la costura, mientras que el alumnado aportó la creatividad en el diseño y decoración, generando un espacio de colaboración y aprendizaje compartido entre generaciones. En el ámbito creativo, el alumnado realizó el cortometraje Cuentos Des-Conectados, una propuesta que plantea una reflexión sobre el uso del teléfono móvil en la vida cotidiana. Este trabajo fue reconocido con una Mención de Honor en el festival Fescila, coincidiendo con su 30 aniversario.

El proyecto ha recibido además un importante reconocimiento en el Mercado de Cooperativas celebrado en Zaragoza dentro del programa Aprendiendo a Emprender de Ibercaja, donde obtuvo el premio al Mejor Producto Sostenible por los ‘Sockis’ y el segundo premio al Mejor Stand.

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Como broche final, se organizó un festival solidario en el Salón Blanco de La Almunia en colaboración con Tándem Solidario, destinado a apoyar a un niño de la localidad vecina de Calatorao, en una iniciativa que contó con la participación de asociaciones, artistas, deportistas, familias y vecinos, reflejando la implicación social del municipio. Hilando Sueños se consolida así como una experiencia educativa integral que combina aprendizaje, creatividad y valores, demostrando el potencial de la escuela como motor de participación, convivencia y compromiso con el entorno.